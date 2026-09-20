«Единая Россия» заявила о дружественной атмосфере выборов в Башкирии

— Еще до выборов мы в Общественной палате подписали соглашение с другими партнерами, чтобы вместе наблюдать за законностью и чистотой проведения выборов и, в принципе, со всеми коллегами вели конструктивный диалог, – сказал Александр Мельников.
По мнению спикера, трехдневное голосование дает жителям республики более удобные возможности для волеизъявления.
— Граждане могут голосовать либо в пятницу, либо в выходные, что особенно удобно, возвращаясь из-за города, можно и в воскресенье проголосовать. Я тоже сегодня голосовал, — поделился спикер.
Также Мельников подчеркнул, что главным девизом во все дни для «Единой России» продолжал оставаться девиз «Всё для Победы», и в дни выборов представители партии также отправили очередной гумконвой.
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