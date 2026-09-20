Избирательная кампания в Башкирии прошла без нарушений – Владимир Нагорный

Как рассказал Владимир Нагорный, на всех избирательных участках в Уфе «были наши наблюдатели». В некоторых других городах Башкирии на избирательных участках также работали наблюдатели «Справедливой России».

«Считаем, что избирательная кампания в Башкирии была хорошо организована, прошла без нарушений», — подчеркнул представитель «Справедливой России».

По мнению Владимира Нагорного, региональное отделение партии провело большую предвыборную работу.

«Приняли самое активное участие. Провели три пресс-конференции в „Башинформе“ на самые злободневные темы. Кроме того, мы много работали с избирателями. Рассчитываем на определённый результат, на преодоление пятипроцентного барьера», – резюмировал представитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в РБ Владимир Нагорный.

Как ранее сообщал Башинформ, по данным ЦИК РБ, на 18 часов 20 сентября в выборах приняли участие 2 091 854 жителя Башкирии. Таким образом, явка на данный момент в регионе составила 71,52% от общего числа избирателей.