ЛДПР констатировала конкуренцию на выборах между партиями в Башкирии

Как отметила Ляйсан Гарипова, ЛДПР участвовала во всех избирательных кампаниях:
«Наша программа охватывала все аспекты жизни граждан, как в городах, так и в селах. Мы объездили всю республику, причем не только в преддверии выборов. Это наша ежедневная работа. Мы работаем на постоянной основе, охватили всех. Видим, что действительно интересует граждан. Именно с этой программой мы пришли на выборы и в случае нашего избрания будем обязательно ее реализовывать. Надеюсь, каждый голос будет учтен».
Как ранее сообщал Башинформ, по данным ЦИК РБ, на 18 часов 20 сентября в выборах приняли участие 2 091 854 жителя Башкирии. Таким образом, явка на данный момент в регионе составила 71,52% от общего числа избирателей.
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