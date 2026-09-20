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21:28 (UTC+5), 20 Сентября 2026

ЛДПР констатировала конкуренцию на выборах между партиями в Башкирии

Избирательная кампания в республике прошла в спокойной и конструктивной обстановке. Конкуренция между партиями присутствовала, констатировала на брифинге в Общественном пресс-центре в Уфе руководитель аппарата ЛДПР в Башкирии Ляйсан Гарипова.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Как отметила Ляйсан Гарипова, ЛДПР участвовала во всех избирательных кампаниях:

«Наша программа охватывала все аспекты жизни граждан, как в городах, так и в селах. Мы объездили всю республику, причем не только в преддверии выборов. Это наша ежедневная работа. Мы работаем на постоянной основе, охватили всех. Видим, что действительно интересует граждан. Именно с этой программой мы пришли на выборы и в случае нашего избрания будем обязательно ее реализовывать. Надеюсь, каждый голос будет учтен».

Как ранее сообщал Башинформ, по данным ЦИК РБ, на 18 часов 20 сентября в выборах приняли участие 2 091 854 жителя Башкирии. Таким образом, явка на данный момент в регионе составила 71,52% от общего числа избирателей.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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