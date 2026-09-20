Маслов: выборы в Госдуму прошли прозрачно и на хорошем уровне

Председатель регионального отделения партии «Родина» в РБ Арсений Маслов отметил, что на выборах-2026 была серьезная конкуренция. Он также отметил прозрачность выборов.

«Конкуренция была очень серьезной. Мы высоко оцениваем подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы. Нашу партию мы старались показать с лучшей стороны. Как вы знаете, председатель партии Алексей Журавлёв баллотировался в депутаты Госдумы от нашей республики, — сказал Арсений Маслов. — Я полагаю, что выборы были прозрачными. Это доказывает тот факт, что на избирательных участках велась видеофиксация, работали наблюдатели, в том числе от конкурирующих партий. Мы постоянно проводили мониторинг ситуации на избирательных участках. Очередной раз удостоверились, что в ЦИК республики работают высокопрофессиональные люди. Выборы прошли организованно, на хорошем уровне».

По словам председателя реготделения партии «Родина», их главной идеей является консолидация общества вокруг общих задач.

«В непростые времена нам важно объединение. Для нас очень значимо, чтобы мы были представлены в Государственной думе. Наши избиратели поддерживают нас, верят в нас, и мы постараемся оправдать их надежды», — отметил Арсений Маслов.

Как ранее сообщал Башинформ, по данным ЦИК РБ, на 18 часов 20 сентября в выборах приняли участие 2 091 854 жителя Башкирии. Таким образом, явка на данный момент в регионе составила 71,52% от общего числа избирателей.