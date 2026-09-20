Выборы в Башкирии прошли без эксцессов – представитель Партии пенсионеров

Представитель регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Башкирии Роберт Вагапов на брифинге в Общественном пресс-центре в Уфе отметил, что голосование в республике прошло без эксцессов. Замечаний и жалоб от наблюдателей партии также не поступало.

«Я хотел бы сказать, что избирательная кампания прошла без каких-либо для нас эксцессов. Наблюдатели были. От них никаких отрицательных сигналов не поступало. Все прошло на соответствующем уровне, – отметил спикер. – Я сам ходил на выборы вместе с внучкой. Она в этом году первый раз голосовала, ей исполнилось 18 лет 13 сентября. И вот мы вместе с дочерью, с внучкой пошли и проголосовали. И она сказала: "Я первый раз голосовала и первый раз проголосовала за деда и за партию пенсионеров"».

Как ранее сообщал Башинформ, по данным ЦИК РБ, на 18 часов 20 сентября в выборах приняли участие 2 091 854 жителя Башкирии. Таким образом, явка на данный момент в регионе составила 71,52% от общего числа избирателей.