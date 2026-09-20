Партия «Новые люди» отметила хорошую явку и атмосферу выборов в Башкирии

– Выборы очень показательные, потому что мы видим, что довольно хорошая явка, много людей. Лично я был свидетелем того, что большая очередь была у избирательных участков, и довольно-таки хорошая атмосфера непосредственно у большинства комиссий, – сказал Руслан Давлетшин.

Представитель партии обрисовал социальный портрет своего избирателя, как он его видит:

– Наш избиратель – это человек, который голосует за будущее, за образ современного будущего нашей страны. В нашей программе говорится о том, что мы опираемся на современные технологии, то есть это те люди, которые действительно живут именно с современностью, с будущим. Большинство – это молодые люди предпринимательского толка, люди, которые действительно любят и хотят жить в нашей стране.

Спикер отметил, что ожидает успешные итоги выборов.

– Надеемся, что выборы пройдут удачно, в первую очередь для нас. Ожидаем, что будет хороший результат, – сказал он.

Как ранее сообщал Башинформ, по данным ЦИК РБ, на 18 часов 20 сентября в выборах приняли участие 2 091 854 жителя Башкирии. Таким образом, явка на данный момент в регионе составила 71,52% от общего числа избирателей.