Штрафы за вейпы, льготы, премии. Радий Хабиров подписал в сентябре важные законы

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал в сентябре 2024 года ряд важных законов и указов. Кого они касаются и в чем их суть – в обзоре «Башинформа».

В память о поэте

В Башкирии увековечат память народного поэта республики Рашита Шакурова, который внес большой вклад в развитие башкирского языка и литературы. Указ об этом 12 сентября подписал Глава республики. Так, правительству региона Радий Хабиров поручил рассмотреть вопрос о присвоении имени Рашита Шакурова одному из образовательных учреждений Стерлитамакского района, родного для поэта. Также предлагается присвоить имя Рашита Шакурова улице в Уфе, а на доме по улице Достоевского, 49/1, где он жил, установить мемориальную доску с барельефом.

Писатель, ученый-энциклопедист и общественный деятель Рашит Шакур скончался в июне этого года на 88-м году жизни, сообщал Башинформ.

Больше грантов…

С этого года в Башкирии увеличили количество грантов для воспитателей детских садов. Такие изменения в свой ранее изданный указ «О грантах Главы РБ молодым педагогам, работающим в образовательных организациях РБ, реализующих образовательные программы дошкольного образования» внес руководитель республики Радий Хабиров. Согласно новой редакции документа, количество ежегодных грантов увеличено с 50 до 75. Сумма одного гранта составляет 575 тысяч рублей, говорится в указе, опубликованном 17 сентября на портале правовой информации РБ. Указ Главы республики вступил в силу.

В этом году воспитателям уже вручили 50 таких грантов, до конца года планируется выдать еще 25, сообщили Башинформу в республиканском минобре.

…и премий

Также Радий Хабиров увеличил размер премий победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников и иных всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов, а также подготовившим их учителям. По указу Главы Башкирии предусмотрено «по 300 тысяч рублей – победителям всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их педагогическим работникам; по 150 тысяч рублей – призерам всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их педагогическим работникам», говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации региона.

Указ Главы республики, подписанный 18 сентября, уже вступил в силу.

Просто приватизация

В Башкирии упростили процедуру приватизации объектов речного порта, находящихся в собственности республики. Соответствующий закон, принятый Госсобранием, подписал 23 сентября Глава Башкирии Радий Хабиров. По новому закону, объекты речного порта — причалы, перегрузочные комплексы будут передаваться в частные руки по итогам конкурсных процедур и только при условии их использования по назначению, то есть для обслуживания пассажиров и судов, для погрузки, приема и хранения грузов. В том числе изношенные объекты. Новый собственник должен будет привести их в порядок и использовать по назначению, пояснили в парламенте. Такие обязательства сохранятся и при перепродаже объекта речного порта другому лицу. Контроль за исполнением этих обязательств возложен на минтранс РБ.

Принятый закон призван помочь снизить административные барьеры и привлечь инвесторов к участию в развитии инфраструктуры речных портов, тем самым увеличить объем грузоперевозок речным транспортом, сообщил Башинформ.

Цифровая жеребьевка

Также в Башкирии упростили порядок проведения жеребьевки для охотников. Теперь разрешения на охоту будут выдавать через электронную жеребьевку. Соответствующий закон подписал Глава республики Радий Хабиров. Изменения, внесенные в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан», призваны цифровизировать процесс жеребьевки. Ранее для выделения разрешений изготавливали тысячи жребиев – распечатанных и скрученных вручную номеров заявлений на бумаге. К этой работе привлекались специалисты минэкологии и подведомственных учреждений. Спецкомиссия проводила десятки жеребьевочных процедур, мероприятия занимали несколько недель. По новому закону проводить эту процедуру будут в электронном формате, с помощью специальной программы, обеспечивающей случайный выбор победителей. Это значительно сократит сроки и освободит людей от излишней нагрузки.

Кроме того, нововведение расширило перечень охотничьих ресурсов, разрешение на добычу которых определяется жеребьевкой. В него вошли еще четыре вида животных: барсук, рысь, куница лесная и сурок степной (байбак), узнал Башинформ.

Запрет на «наливайки»

С марта следующего года в Башкирии под запретом ночные «наливайки» в жилых домах. Изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан» подписал Глава региона Радий Хабиров. Документ опубликован на республиканском портале правовой информации 24 сентября. Он ограничивает работу «наливаек» – маленьких магазинов в многоквартирных домах и прилегающих к ним помещениях, которые по ночам торгуют спиртным. Так, по новому закону, с 23.00 до 8 часов утра продажа алкоголя в них будет запрещена. Исключение делается только для новогодней ночи с 31 декабря на 1 января с 23.00 до 3 часов ночи. По новому закону, продавать алкогольную продукцию в ночное время можно будет только в ресторанах, сообщил Башинформ.

Штрафы за вейпы

В республике установили штрафы за курение кальяна и вейпов в общественных местах. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики внесли депутаты Госсобрания Башкирии. Ранее была установлена ответственность за курение табака в общественных местах – за это грозило предупреждение или штраф в 500 рублей, а за повторное правонарушение — 1000 рублей, сообщил Башинформ. Однако сегодня все большую популярность получают другие виды курения: электронные сигареты, вейпы, другие нагревательные устройства. Их пользователи безнаказанно дымят в любом месте. Новый закон, подписанный Главой Башкирии 23 сентября, приравнивает употребление никотинсодержащей продукции и кальяна к табачным изделиям и распространяет на них имеющиеся виды наказаний. Закон вступит в силу уже в октябре.

Льготы продлены

В Башкирии продлили льготы по оплате капремонта пожилым жителям. Соответствующие изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» подписал Радий Хабиров. В документе говорится, что льготы по взносам за капремонт для одиноких пожилых граждан продляются до конца 2026 года. Так, собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, которые проживают отдельно либо в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов, компенсируется 50% расходов на уплату взноса на капремонт. По достижении 80 лет возместят уже 100% расходов. Они будут профинансированы за счет средств республиканского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, информировал Башинформ.