В Башкирии упрощают жеребьевку для охотников

В Башкирии упрощают порядок проведения жеребьевки для охотников. Депутаты комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию поддержали законопроект «О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Башкортостан «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан». В сентябре он будет вынесен на пленарное заседание парламента для принятия в окончательном чтении.

Нововведение предлагает цифровизировать процесс жеребьевки. Сейчас для выделения разрешений изготавливают около 11 тысяч жребиев – распечатанных и скрученных вручную номеров заявлений на бумаге. К сортировке заявлений и изготовлению жребиев привлекаются специалисты министерства природопользования и экологии, работники подведомственных учреждений, студенты. Специально созданной комиссией проводится более 70 жеребьевочных процедур. Организационные мероприятия занимают около трех недель. Изготовленные жребии второй раз в процедурах не используются. На проведение двух этапов жеребьевки уходит около восьми часов.

Законопроектом же предлагается проводить процедуру в электронном формате, с помощью специальной программы, обеспечивающей случайный выбор победителей, пояснили в Курултае республики.

Кроме того, нововведение расширит перечень охотничьих ресурсов, разрешение на добычу которых определяется посредством жеребьевки. В него войдут еще четыре вида животных: барсук, рысь, куница лесная и сурок степной (байбак).

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии с начала года с браконьеров взыскали более 3 млн рублей.