Новости Башкортостана и Уфы
92.71
+0.31
103.47
+0.28
72.32
+0.72
2+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
27 Сентября , 22:41

В Башкирии разрешения на охоту будут выдавать через электронную жеребьевку

Нияз Фазылов
Фото:Нияз Фазылов

В Башкортостане разрешения на охоту будут выдавать через электронную жеребьевку, сообщил в соцсетях министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Механизм распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, в республике будет изменен. Соответствующий закон подписал Глава республики Радий Хабиров.

Перечень видов охотничьих животных, право на получение разрешений которых распределяется через жеребьевку, расширяется. Кроме лося, косули сибирской и медведя бурого в этот перечень включены барсук, рысь, сурок степной (байбак) и куница лесная.

Жеребьевка позволит принимать заявления от охотников в электронном виде и будет проводиться методом генерации случайных чисел с применением электронной системы. Первый прием заявлений на участие в электронной жеребьевке проведут в отношении барсука и сурка степного (байбака) в период с 21 по 31 мая 2025 года, а второй – в отношении лося, косули сибирской и медведя бурого, рыси и куницы лесной с 1 по 10 августа 2025 года.

Автор:Сергей Николаев
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru