В Башкирии разрешения на охоту будут выдавать через электронную жеребьевку

В Башкортостане разрешения на охоту будут выдавать через электронную жеребьевку, сообщил в соцсетях министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Механизм распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, в республике будет изменен. Соответствующий закон подписал Глава республики Радий Хабиров.

Перечень видов охотничьих животных, право на получение разрешений которых распределяется через жеребьевку, расширяется. Кроме лося, косули сибирской и медведя бурого в этот перечень включены барсук, рысь, сурок степной (байбак) и куница лесная.

Жеребьевка позволит принимать заявления от охотников в электронном виде и будет проводиться методом генерации случайных чисел с применением электронной системы. Первый прием заявлений на участие в электронной жеребьевке проведут в отношении барсука и сурка степного (байбака) в период с 21 по 31 мая 2025 года, а второй – в отношении лося, косули сибирской и медведя бурого, рыси и куницы лесной с 1 по 10 августа 2025 года.