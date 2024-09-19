Глава Башкирии увеличил премии одаренным школьникам и их учителям

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом увеличил размер премий победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников и иных всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов, а также подготовившим их педагогическим работникам.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 18 сентября 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно указу, предусмотрено «по 300 тысяч рублей – победителям всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их педагогическим работникам; по 150 тысяч рублей – призерам всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их педагогическим работникам».

Как сообщал ранее Башинформ, в Башкирии начали работу шесть новых образовательно-производственных кластеров. Их создали благодаря федеральному проекту «Профессионалитет».

Образовательно-производственный кластер объединяет учебные заведения и предприятия, которые работают вместе, чтобы готовить специалистов нужных профессий.

Последние несколько лет Башкирия уделяет особое внимание системе среднего профессионального образования (СПО). Учитывая важность и актуальность подготовки профессиональных кадров для промышленности и социальной сферы, Глава республики Радий Хабиров проводит последовательную политику развития СПО.

«В республике должны работать сильные колледжи, – поставил цель Радий Хабиров. – В целом отрадно, что более 90 процентов наших девятиклассников поступают в башкирские колледжи, но мы должны бороться и за оставшихся школьников. А в перспективе выпускники из других регионов должны приезжать на учёбу к нам. Наша обязанность – создавать условия для этих молодых людей, чтобы они могли получить качественное образование и востребованную профессию».