В Башкирии ввели штрафы за курение вейпов и кальянов

Депутаты Госсобрания Башкирии внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики, установив штрафы за курение кальяна и никотинсодержащей продукции в общественных местах.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, за курение в общественных местах установлена ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей, а за повторное правонарушение — 1000 рублей.

«Но эти меры могли применяться только в отношении курения табака. Сегодня же все большую популярность, особенно в среде молодежи, получают другие виды курения: электронные сигареты, вейпы и прочие нагревательные устройства. Их пользователи, несмотря на существующие запреты, могут безнаказанно дымить практически в любом месте, окуривая окружающих. Принятый закон приравнивает употребление никотинсодержащей продукции и кальяна к табачным изделиям и распространяет на них имеющиеся виды наказаний в виде предупреждения или штрафа», — пояснил он.

Закон после принятия направляется на подпись Главы республики и вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.