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9 Сентября , 09:21

В Башкирии введут штрафы за вейпы и кальяны

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии установят штрафы за курение вейпов в общественных местах. Соответствующие изменения в сентябре намерены внести в КоАП республики депутаты Госсобрания.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачёв отметил, что меру нужно распространить на всю никотинсодержащую продукцию, в том числе и на кальян.

«В федеральном и республиканском законодательстве содержится перечень общественных мест, в которых запрещается курение. К таким местам относятся: школы, больницы, санатории, поезда, самолёты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий и т. д. За курение табака предусмотрен штраф для граждан в размере 500 рублей и 1000 рублей — за повторное нарушение. Учитывая растущую популярность  различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств, мы считаем, что эту меру нужно распространить и на всю никотинсодержащую продукцию и на кальян», — сказал Константин Толкачёв.

Добавим, в Башкирии курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов запрещено на территориях и в помещениях школ, больниц, санаториев, а также в поездах, судах, самолётах, на всех видах общественного транспорта, гостиницах и так далее.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что мужчина после курения вейпа попал в психиатрическую больницу.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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