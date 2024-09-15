В Башкирии увековечат память Рашита Шакура

Память выдающегося башкирского ученого и писателя, народного поэта Башкортостан, почетного гражданина Уфы Рашита Шакура (Шакурова) будет увековечена. Соответствующий указ Главы республики подписан 12 сентября 2024 года и опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, правительству Республики Башкортостан поручено рассмотреть вопрос о присвоении имени Рашита Шакурова одному из образовательных учреждений его родного Стерлитамакского района.

Горсовету Уфы предложено присвоить имя Рашита Шакурова улице в городе Уфе; администрации Уфы - установить мемориальную доску с барельефом Рашита Закировича на доме, где он проживал по адресу: ул. Достоевского, д. 49/1; благоустроить памятные места, связанные с именем народного поэта.

Напомним, писатель скончался после продолжительной болезни на 88-м году жизни. Ученый-энциклопедист, аксакал башкирской литературы, народный поэт Башкортостана, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, педагог и общественный деятель, почетный гражданин города Уфы и Стерлитамакского района Рашит Шакур внес огромный вклад в развитие литературы и науки республики.

Рашита Шакура проводили в последний путь аплодисментами. Писателя и ученого похоронили на Мусульманском кладбище Уфы.

Ранее «Башинформ» публиковал материал о любимых местах уфимцев, в материале есть и воспоминания дочери писателя об отце.