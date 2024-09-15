Новости Башкортостана и Уфы
90.93
0
100.8
0
71.61
-0.36
23+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Культура
15 Сентября , 10:03

В Башкирии увековечат память Рашита Шакура

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Память выдающегося башкирского ученого и писателя, народного поэта Башкортостан, почетного гражданина Уфы Рашита Шакура (Шакурова) будет увековечена. Соответствующий указ Главы республики подписан 12 сентября 2024 года и опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, правительству Республики Башкортостан поручено рассмотреть вопрос о присвоении имени Рашита Шакурова одному из образовательных учреждений его родного Стерлитамакского района. 

Горсовету Уфы предложено присвоить имя Рашита Шакурова улице в городе Уфе; администрации Уфы - установить мемориальную доску с барельефом Рашита Закировича на доме, где он проживал по адресу: ул. Достоевского, д. 49/1; благоустроить памятные места, связанные с именем народного поэта.

Напомним, писатель скончался после продолжительной болезни на 88-м году жизни. Ученый-энциклопедист, аксакал башкирской литературы, народный поэт Башкортостана, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, педагог и общественный деятель, почетный гражданин города Уфы и Стерлитамакского района Рашит Шакур внес огромный вклад в развитие литературы и науки республики.

Рашита Шакура проводили в последний путь аплодисментами. Писателя и ученого похоронили на Мусульманском кладбище Уфы.

Ранее «Башинформ» публиковал материал о любимых местах уфимцев, в материале есть и воспоминания дочери писателя об отце.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru