С 1 марта 2025 года в Башкирии запретят ночные «наливайки»

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал республиканский закон, которым вносятся изменения в статью 6.2 Закона РБ «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан». Документ опубликован на республиканском интернет-портале правовой информации.

Закон ограничивает работу «наливаек» — маленьких магазинов в жилых кварталах (в многоквартирных домах и прилегающих к ним помещениях), которые по ночам торгуют спиртным. С 23.00 до 8.00 продажа алкоголя в них будет запрещена (за исключением периода с 23.00 31 декабря до 03.00 1 января). Реализация алкогольной продукции в ночное время станет возможна лишь в ресторанах. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с принятием нового федерального закона регионы получили право самостоятельно ограничивать время торговли пивом, сидром, пуаре и медовухой в заведениях общепита во дворах или на первых этажах многоквартирных домов.