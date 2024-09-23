Пожилым жителям Башкирии продлили льготы по оплате капремонта

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон «О внесении изменения в статью 27 Закона РБ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан». Согласно нововведениям, льготы по взносам за капремонт для одиноких пожилых граждан продляются до конца 2026 года, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, которые проживают отдельно либо в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I–II группы, компенсируется 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. По достижении 80 лет компенсируется уже 100 %.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, расходы будут профинансированы за счет средств республиканского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Закон направлен на подпись Главе республики.

Одной из составляющих капремонта многоквартирных домов является ремонт подъездов. Как ранее сообщал «Башинформ», по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в республике с 2019 года реализуется программа по комплексному ремонту подъездов в многоквартирных домах. В 2019-2023 годах обновили 8171 подъезд МКД, в 2024 году отремонтируют еще 119.

Ремонт подъездов ведется исключительно за счет средств республиканского и муниципального бюджетов, их вклад составляет 90% и 10% соответственно. Жильцы многоквартирных домов собственных средств не вкладывают, однако от них зависит очень многое, например, войдет ли дом в программу ремонта. Граждане выбирают дизайн и цветовые решения обновляемых подъездов и принимают работу.

«Наши жители, хоть и нематериально, но тоже вовлечены – это было главное наше условие, когда мы начинали программу. Именно они выбирают цвет стен, согласовывают, как будет выглядеть их подъезд, и в обязательном порядке участвуют в приемке работ. Акт не подписывается, пока подрядчик не устранит все замечания. А без этих документов – нет и оплаты. Такой подход позволяет нам лучше следить за качеством работ», – считает Радий Хабиров.

Комплекс выполняемых работ включает: ремонт входной группы, укладку керамической плитки на первом этаже, установку новой тамбурной двери, пластиковых окон, почтовых ящиков, энергосберегающих светильников. Кроме того, выполняются штукатурно-малярные работы. По данным республиканского министерства ЖКХ, в этом году жители при выборе цвета покраски отдают предпочтение более спокойным пастельным тонам. Самые популярные цвета: бежевый и светло-серый.

Ход работ контролирует региональный оператор капремонта, его сотрудники следят за качеством, соблюдением подрядчиками сроков.