Новости Башкортостана и Уфы
91.14
+0.21
101.28
+0.48
73.27
+0.52
15+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
17 Сентября , 11:46

Радий Хабиров увеличил количество грантов для воспитателей

Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил количество грантов для воспитателей детских садов. Согласно изменениям, которые внесены в указ «О грантах Главы РБ молодым педагогам работающим в образовательных организациях РБ, реализующих образовательные программы дошкольного образования», количество ежегодных грантов увеличено с 50 до 75.

Напомним, сумма одного гранта составляет 575 тысяч рублей.

«С 2024 года ежегодно 75 молодых педагогов дошкольного образования будут получать гранты Главы Республики Башкортостан. В этом году уже вручены 50 грантов, до конца года планируется выдать еще 25», — прокомментировали в пресс-службе министерства образования и науки РБ.

О работниках детских садов Башкирии, уже получивших грант Главы республики, можно узнать здесь.

Ранее Глава Башкортостана на пленарном заседании пятого форума школьного образования «Взлетай!» предложил учредить ежегодные гранты для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

«Поручаю правительству республики проработать этот вопрос. У нас большая армия воспитателей, которая работает с нашими ребятишками в детских садах, и их нужно поддержать», - сказал Радий Хабиров.
Автор:Альфия Аглиуллина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru