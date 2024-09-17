Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил количество грантов для воспитателей детских садов. Согласно изменениям, которые внесены в указ «О грантах Главы РБ молодым педагогам работающим в образовательных организациях РБ, реализующих образовательные программы дошкольного образования», количество ежегодных грантов увеличено с 50 до 75.

Напомним, сумма одного гранта составляет 575 тысяч рублей.

«С 2024 года ежегодно 75 молодых педагогов дошкольного образования будут получать гранты Главы Республики Башкортостан. В этом году уже вручены 50 грантов, до конца года планируется выдать еще 25», — прокомментировали в пресс-службе министерства образования и науки РБ.

О работниках детских садов Башкирии, уже получивших грант Главы республики, можно узнать здесь.

Ранее Глава Башкортостана на пленарном заседании пятого форума школьного образования «Взлетай!» предложил учредить ежегодные гранты для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

«Поручаю правительству республики проработать этот вопрос. У нас большая армия воспитателей, которая работает с нашими ребятишками в детских садах, и их нужно поддержать», - сказал Радий Хабиров.