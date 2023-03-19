Сгоревшие в огне, рухнувший купол, трупы в квартире, взрыв газа. Резонансные ЧП в Башкирии

Сгоревшие в огне, удушающий прием в медицинском центре, рухнувший купол, истязания в магазине, «огненный» автобус, трупы в квартире, недетские игры, разборки студентов, взрыв газа. Самые резонансные происшествия минувшей недели в Башкирии — в одном материале информационного агентства «Башинформ».
Жертвами очередного пожара в Башкирии стали 42-летняя женщина и 39-летний мужчина. Сообщение о пожаре в Белорецке, на улице Степной, поступило на пульт спасателям ночью 13 марта. Приехав на место ЧП, пожарные обнаружили, что горит бревенчатый дом. В ходе тушения обнаружено двое погибших: женщина 1981 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Причина пожара устанавливается.
В клинико-диагностическом инфекционном центре «Зауралье» Сибая женщина набросилась с кулаками на педиатра. По предварительным данным, она привела сына на прием к врачу, но пришлось немного подождать, когда медик освободится. Это обстоятельство вывело местную жительницу из себя, она стала кричать на педиатра, а также толкать ее и выяснять отношения. Сын и подоспевшие на помощь медики оттащили разъяренную женщину от врача.
«Женщина начала агрессивно себя вести. Сначала схватила за шею врача, а затем оттолкнула ее. Все происходящее пыталась заснять на камеру. После выбежала на улицу, села в машину. Сотрудники приемного покоя вышли следом за ней на улицу, чтобы зафиксировать номер автомобиля. Увидев это, женщина вновь вышла из машины и еще раз набросилась на врача, выбросив ее телефон на землю. На помощь молодому врачу пришли медсестра и санитарка, которые буквально оттащили нападавшую», — проинформировали в минздраве РБ.
Полиция по данному факту проводит проверку.
В Уфе ветер сорвал купол минарета мечети «Ар-Рахим». На место выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Установлено, что целостность здания не нарушена, пострадавших нет. Повреждены строительные леса на площади 70 кв. метров.
В течение ближайших недель минарет будет восстановлен.
Уфимец обвиняет сотрудников супермаркета, расположенного на улице Менделеева, в истязаниях. Молодой человек в беседе с журналистом «Честно говоря» рассказал, что в начале марта он зашел в магазин, выбрал товар и подошел на кассу, чтобы расплатиться.
«Сотрудники магазина решили, что я какой-то мошенник, хакер. Вызвали сотрудников ГБР. Приехали четыре мужика, 30-40 лет, из службы безопасности. Сходу скрутили, надели наручники, завели в подсобку, сильно били дубинками, иглами пятки кололи, ботинок в рот засовывали», — сообщил он.
Молодой человек написал заявление в полицию на службу безопасности супермаркета и вместе с адвокатом намерен добиться того, чтобы негодяев посадили. По факту произошедшего стражами порядка проводится проверка.
В Башкирии 15 марта сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Уфа — Дюртюли». «НефАЗ» вспыхнул в районе Кушнаренково, вблизи населенного пункта Старокурмашево на 1278 км федеральной автодороги М-7 «Волга». В салоне автобуса в момент возгорания находилось четыре человека, в том числе водитель. Люди эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал. Прибывшие к месту сотрудники МЧС России потушили огонь. Причина происшествия устанавливается.
В Уфе на улице Маяковского в квартире были найдены мертвыми 20-летняя девушка и ее 20-летний парень. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, по предварительным данным, рядом с ними обнаружили остатки белого порошка.
«Молодые люди снимали квартиру у родственников. Когда они перестали отвечать на звонки, родители забеспокоились — приехали их навестить. Дверь была заперта. Открыв ее, родные увидели парня и девушку без признаков жизни. Видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели молодых людей», — рассказал собеседник информагентства.
По данному факту проводится доследственная проверка.
В Уфе после школы друзья-шестиклассники пошли к одному из них домой. Есть версия, что между ними произошел конфликт.
«До того, как потерять сознание, пострадавший мальчик успел сообщить, что между ним и его другом произошел конфликт. Оба ребенка позвонили своим матерям и сообщили о случившемся. Причем второй школьник рассказал, что они были на кухне, делали бутерброд, и его друг случайно упал на нож. Мать пострадавшего приехала на квартиру одноклассника своего сына, туда же подоспели медики и родительница второго ребенка», — рассказал информагентству собеседник.
Мальчику сделали операцию на грудной клетке и левом плече.
По словам одноклассников, ребята хорошо общались. Позже выяснилось, что в квартире в этот момент находился еще один мальчик. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
В Уфе между студентами вуза произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Один из них получил ранение, его госпитализировали. Он помещен в отделение реанимации.
«Вчера вечером в отдел полиции № 7 управления МВД России по Уфе поступило сообщение о причинении мужчине телесных повреждений на улице Карла Маркса. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, мотивом происшествия стал бытовой конфликт», — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.
В Нефтекамске в квартире жилого дома, расположенного на улице Дорожной, на 9 этаже произошел взрыв газа. В момент происшествия никого не было дома.
«На момент прибытия пожарных подразделений горения не наблюдалось. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси огнем повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне размером 3×4 м и в комнате размером 6×3 м однокомнатной квартиры, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов эвакуировано 63 человека, из них 14 детей», — сообщили в МЧС по РБ.
Мэр города Эльдар Валидов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о предварительной причине случившегося. По его словам, здание обследовано комиссией со специалистами-экспертами. Угрозы обрушения здания нет.
«Взрыв газа произошел в результате короткого замыкания, после чего оплавились провода, произошло оплавление газового счетчика, выход газа и, соответственно, взрыв. Пострадавших нет. Специалисты осматривают все помещения дома, подъезд. Выявляются последствия взрыва. По предварительным данным, разрушения конструкции дома нет. Все эвакуированные жители, 63 человека, в том числе 14 детей, вернулись в свои квартиры. Будем заниматься восстановительными работами», — проинформировал градоначальник.