Сгоревшие в огне, рухнувший купол, трупы в квартире, взрыв газа. Резонансные ЧП в Башкирии

УДУШАЮЩИЙ ПРИЕМ

В клинико-диагностическом инфекционном центре «Зауралье» Сибая женщина набросилась с кулаками на педиатра. По предварительным данным, она привела сына на прием к врачу, но пришлось немного подождать, когда медик освободится. Это обстоятельство вывело местную жительницу из себя, она стала кричать на педиатра, а также толкать ее и выяснять отношения. Сын и подоспевшие на помощь медики оттащили разъяренную женщину от врача.

«Женщина начала агрессивно себя вести. Сначала схватила за шею врача, а затем оттолкнула ее. Все происходящее пыталась заснять на камеру. После выбежала на улицу, села в машину. Сотрудники приемного покоя вышли следом за ней на улицу, чтобы зафиксировать номер автомобиля. Увидев это, женщина вновь вышла из машины и еще раз набросилась на врача, выбросив ее телефон на землю. На помощь молодому врачу пришли медсестра и санитарка, которые буквально оттащили нападавшую», — проинформировали в минздраве РБ.

Полиция по данному факту проводит проверку.