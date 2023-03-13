Схватила за шею: в минздраве Башкирии прокомментировали инцидент с женщиной и врачом в медцентре

Агентству «Башинформ» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ прокомментировали инцидент, который произошел в клинико-диагностическом инфекционном центре «Зауралье» Сибая между женщиной и врачом. По данным ведомства, 8 марта в 21.29 в приемное отделение зашла женщина с ребенком. Она обратилась к медсестре и спросила, где может найти врача. В этот момент врач находилась рядом и предложила снять верхнюю одежду и дождаться приема, так как в этот момент уже шел прием другого пациента.

«Тогда женщина начала агрессивно себя вести. Сначала схватила за шею врача, а затем оттолкнула ее. Все происходящее пыталась заснять на камеру. После выбежала на улицу, села в машину. Сотрудники приемного покоя вышли следом за ней на улицу, чтобы зафиксировать номер автомобиля. Увидев это, женщина вновь вышла из машины и еще раз набросилась на врача, выбросив ее телефон на землю. На помощь молодому врачу пришли медсестра и санитарка, которые буквально оттащили нападавшую», — проинформировали в минздраве РБ.

После случившегося инцидента врач вызвала полицию, был составлен протокол.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что стражи порядка по данному факту проводят проверку.

«В УМВД по Сибаю поступило заявление о причинении телесных повреждений работнику медицинского учреждения. Врачу выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.