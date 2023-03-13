В Башкирии женщина набросилась на педиатра с кулаками из-за «медленного» приема ее сына

В Сибае в детской поликлинике женщина набросилась с кулаками на педиатра. По предварительным данным, она привела сына на прием к врачу, но пришлось немного подождать, когда медик освободится. Это обстоятельство вывело местную жительницу из себя, она стала кричать на педиатра, а также толкать ее и выяснять отношения. Сын и подоспевшие на помощь медики оттащили разъяренную женщину от врача.

В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся.

«В УМВД по Сибаю поступило заявление о причинении телесных повреждений работнику медицинского учреждения. Врачу выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.