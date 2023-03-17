Жильцы дома, в котором произошел взрыв, вернулись в свои квартиры - мэр Нефтекамска

В Нефтекамске сегодня утром произошел взрыв газа в квартире жилого дома, расположенного на улице Дорожной, 57А. Жертв и пострадавших нет. Мэр города Эльдар Валидов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о предварительной причине случившегося. По его словам, здание обследовано комиссией со специалистами-экспертами. Угрозы обрушения здания нет. Временно отключена подача газа в квартиры.

«Взрыв газа произошел в результате короткого замыкания, после чего оплавились провода, произошло оплавление газового счетчика, выход газа и, соответственно, взрыв. Пострадавших нет. Специалисты осматривают все помещения дома, подъезд. Выявляются последствия взрыва. По предварительным данным, разрушения конструкции дома нет. Все эвакуированные жители, 63 человека, в том числе 14 детей, вернулись в свои квартиры. Будем заниматься восстановительными работами», — проинформировал градоначальник.

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, эту квартиру снимает мать с дочерью — их в момент происшествия дома не было. Инцидентом занялись следователи Нефтекамского межрайонного следственного отдела. Организован комплекс мероприятий с целью установления причины возгорания, а также полноты принимаемых мер лицами, ответственными за соблюдение правил противопожарной безопасности, проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.