В Башкирии на трассе М-7 «Волга» сгорел пассажирский автобус, обошлось без жертв

Сегодня, 15 марта, в Башкирии сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Уфа-Дюртюли», выяснило информагентство «Башинформ» в главном управлении МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании автобуса «НефАЗ» на пульт ведомства поступило в 13:23. Транспорт вспыхнул в районе Кушнаренково, вблизи населенного пункта Старокурмашево на 1278 км федеральной автодороги М-7 «Волга».

В салоне автобуса в момент возгорания находилось четыре человека, в том числе водитель. Люди эвакуировались самостоятельно. К счастью никто не пострадал. Прибывшие к месту сотрудники МЧС России потушили огонь. Причина происшествия устанавливается.