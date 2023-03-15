Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
75.01
+1.32
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 20:47

В Башкирии на трассе М-7 «Волга» сгорел пассажирский автобус, обошлось без жертв

главное управление МЧС по РБ
Фото:главное управление МЧС по РБ

Сегодня, 15 марта, в Башкирии сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Уфа-Дюртюли», выяснило информагентство «Башинформ» в главном управлении МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании автобуса «НефАЗ» на пульт ведомства поступило в 13:23. Транспорт вспыхнул в районе Кушнаренково, вблизи населенного пункта Старокурмашево на 1278 км федеральной автодороги М-7 «Волга».

В салоне автобуса в момент возгорания находилось четыре человека, в том числе водитель. Люди эвакуировались самостоятельно. К счастью никто не пострадал. Прибывшие к месту сотрудники МЧС России потушили огонь.  Причина происшествия устанавливается.

главное управление МЧС по РБ
Фото:главное управление МЧС по РБ
Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика