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Сегодня, 18:21

В Уфе ветер сорвал купол минарета мечети «Ар-Рахим»

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

В Уфе у одного из минаретов мечети «Ар-Рахим» пропал купол, пишут читатели информагентства «Башинформ». Корреспондент информагентства  убедился в этом лично. Действительно, одного купола на минарете нет. Как видно на одном из фото, он лежит рядом со зданием мечети.

Как сообщили информагентству «Башинформ» в главном управлении МЧС России по Башкирии, причина произошедшего устанавливается. В происшествии никто не пострадал.

«На место выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. По приезду на место установлено, что целостность здания не нарушена, пострадавших нет. Повреждены строительные леса на площади 70 кв.метров», — сообщили в ведомстве.

Эдуард Кускарбеков
читателя «Башинформ»
читателя «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
читателя «Башинформ»
читателя «Башинформ»
Фото:Эдуард Кускарбеков

В течение ближайших недель минарет будет восстановлен, сообщил информагентству «Башинформ» председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азат Фаттахов.

«По причине сильного ветра упала верхняя конструкция одного из минаретов Соборной мечети Ар-Рахим. Пострадавших нет. Объект находится на стадии временной консервации. Решается вопрос по транспортировке поврежденного элемента на завод-изготовитель, где после изучения будет принято решение о ремонте, либо изготовления нового фрагмента. В течение ближайших недель минарет будет восстановлен», — сказал Азат Фаттахов.

Добавим, в ночь на вторник, 14 марта, республика окажется под воздействием неустойчивой погоды. Циклон принесёт дожди и мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщало информагентство «Башинформ». Порывы ветра достигнут 18 м/с.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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