В Уфе ветер сорвал купол минарета мечети «Ар-Рахим»

В Уфе у одного из минаретов мечети «Ар-Рахим» пропал купол, пишут читатели информагентства «Башинформ». Корреспондент информагентства убедился в этом лично. Действительно, одного купола на минарете нет. Как видно на одном из фото, он лежит рядом со зданием мечети.

Как сообщили информагентству «Башинформ» в главном управлении МЧС России по Башкирии, причина произошедшего устанавливается. В происшествии никто не пострадал.

«На место выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. По приезду на место установлено, что целостность здания не нарушена, пострадавших нет. Повреждены строительные леса на площади 70 кв.метров», — сообщили в ведомстве.