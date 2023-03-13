В ночь на вторник в Башкирии ожидаются дожди, мокрый снег и ветер

В ночь на вторник, 14 марта, регион окажется под воздействием неустойчивой погоды, предупреждают в Башгидрометцентре. Циклон принесет дожди и мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. Порывы ветра достигнут 18 м/с. На дорогах образуется снежная каша, заносы и накат, гололедица.

Температура воздуха ночью понизится до -2, -7°. Днем — поднимется до -3, +2°.

Зато потом в Башкирию с юга придет теплый воздушный фронт, 16 марта днем потеплеет до +1, +6°, в горных районах до +11°.