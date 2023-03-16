Стали известны новые подробности инцидента с ножевым ранением школьника в Уфе

Агентство «Башинформ» от собственного источника узнало подробности инцидента между двумя школьниками в Уфе. По предварительным данным, сегодня после школы друзья-шестиклассники пошли к одному из них домой. Есть версия, что между ними произошел конфликт, что привело к ножевым ранениям ребенка.

«До того, как потерять сознание, пострадавший мальчик успел сообщить, что между ним и его другом произошел конфликт. Оба ребенка позвонили своим матерям и сообщили о случившемся. Причем второй школьник рассказал, что они были на кухне, делали бутерброд, и его друг случайно упал на нож. Мать пострадавшего приехала на квартиру одноклассника своего сына, туда же подоспели медики и родительница второго ребенка», — рассказал информагентству собеседник.

Предварительно, дети в школе характеризуются по-разному: пострадавший — с положительной стороны, а второй мальчик якобы имеет славу «заводилы» и хулигана. По словам одноклассников, ребята хорошо общались.

Позже выяснилось, что в квартире в этот момент находился еще один мальчик. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

«В отдел полиции № 3 управления МВД России по Уфе поступило сообщение о причинении мальчику телесных повреждений на улице Рабкоров. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.

«Следственным отделом по Кировскому району СУ СК России по РБ организована проверка по сообщению о получении 12-летним подростком ножевого ранения. В настоящее время на место происшествия выехали следователи совместно с сотрудниками полиции», — заявили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минздрава, в настоящее время пациент в операционной, проводятся экстренные хирургические вмешательства на грудной клетке, левом плече. Инцидент произошел сегодня днем на улице Рабкоров. По некоторым данным, во время игры один подросток случайно ударил второго ножом.