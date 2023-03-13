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Сегодня, 08:23

В Башкирии сгорели в огне пожара 42-летняя женщина и 39-летний мужчина

пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии
Фото:пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

Жертвами очередного пожара в Башкирии стали 42-летняя женщина и 39-летний мужчина, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в Белорецке, на улице Степной, поступило на пульт спасателям сегодня ночью. Приехав на место ЧП, пожарные обнаружили, что горит бревенчатый дом. 

«Пожар потушен. К сожалению, в ходе тушения обнаружено двое погибших: женщина 1981 года рождения и мужчина 1984 года рождения», - рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии.

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Автор:Галина Бахшиева
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