В Уфе между студентами произошла поножовщина

В Уфе накануне между студентами вуза произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Один из них получил ранение, его госпитализировали. Агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали инцидент.

«Вчера вечером в отдел полиции № 7 управления МВД России по Уфе поступило сообщение о причинении мужчине телесных повреждений на улице Карла Маркса. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, мотивом происшествия стал бытовой конфликт», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, состояние здоровья пациента оценивается как стабильное, тяжелое. Он находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи.