Уфимец обвинил сотрудников службы безопасности сетевого магазина в истязаниях

Уфимец обвиняет сотрудников супермаркета, расположенного на улице Менделеева, в истязаниях. Молодой человек в беседе с журналистом «Честно говоря» рассказал, что в начале марта он зашел в магазин, выбрал товар и подошел на кассу, чтобы расплатиться.

«Сотрудники магазина решили, что я какой-то мошенник, хакер. Вызвали сотрудников ГБР. Приехали четыре мужика, 30-40 лет, из службы безопасности. Сходу скрутили, надели наручники, завели в подсобку, сильно били дубинками, иглами пятки кололи, ботинок в рот засовывали», — сообщил он.

Молодой человек написал заявление в полицию на службу безопасности супермаркета и вместе с адвокатом намерен добиться того, чтобы негодяев посадили.

Между тем руководство магазина не знает, кто похитил и избил парня в их магазине, в их подсобке, и уходит от разговоров о происшествии. Их позиция: парня видим впервые, кто его бил, не знаем, а сотрудники службы безопасности, которые приехали по вызову, — вообще у них не работают.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся.

«В отдел полиции № 6 УВМД России по Уфе поступило заявление от местного жителя. Со слов мужчины, в одном из сетевых магазинов города ему были причинены телесные повреждения сотрудниками службы безопасности. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка», — заявили в ведомстве.

После резонанса к журналистам «Честно говоря» обратилась уфимка Мария. Она рассказала, что работала в этом магазине и на себе испытала методы «работы» службы безопасности. По словам девушки, ее обвинили в воровстве сигарет и потребовали возместить ущерб. Она отказалась, так как не совершала этого поступка. Тогда представители службы безопасности супермаркета, по ее словам, стали угрожать расправой и преследовать, вымогать деньги. Уфимка показала видеозапись, где мужчины ведут ее домой в наручниках, чтобы забрать имущество. Девушка тоже написала на них заявление в полицию.