Новости Башкортостана и Уфы
75.19
-0.27
80.52
-0.09
74.2
-3.25
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 08:00

Уфимец обвинил сотрудников службы безопасности сетевого магазина в истязаниях

стоп-кадр видео «Честно говоря»
Фото:стоп-кадр видео «Честно говоря»

Уфимец обвиняет сотрудников супермаркета, расположенного на улице Менделеева, в истязаниях. Молодой человек в беседе с журналистом «Честно говоря» рассказал, что в начале марта он зашел в магазин, выбрал товар и подошел на кассу, чтобы расплатиться.

«Сотрудники магазина решили, что я какой-то мошенник, хакер. Вызвали сотрудников ГБР. Приехали четыре мужика, 30-40 лет, из службы безопасности. Сходу скрутили, надели наручники, завели в подсобку, сильно били дубинками, иглами пятки кололи, ботинок в рот засовывали», — сообщил он.

Молодой человек написал заявление в полицию на службу безопасности супермаркета и вместе с адвокатом намерен добиться того, чтобы негодяев посадили.

Между тем руководство магазина не знает, кто похитил и избил парня в их магазине, в их подсобке, и уходит от разговоров о происшествии. Их позиция: парня видим впервые, кто его бил, не знаем, а сотрудники службы безопасности, которые приехали по вызову, — вообще у них не работают.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся.

«В отдел полиции № 6 УВМД России по Уфе поступило заявление от местного жителя. Со слов мужчины, в одном из сетевых магазинов города ему были причинены телесные повреждения сотрудниками службы безопасности. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка», — заявили в ведомстве.

После резонанса к журналистам «Честно говоря» обратилась уфимка Мария. Она рассказала, что работала в этом магазине и на себе испытала методы «работы» службы безопасности. По словам девушки, ее обвинили в воровстве сигарет и потребовали возместить ущерб. Она отказалась, так как не совершала этого поступка. Тогда представители службы безопасности супермаркета, по ее словам, стали угрожать расправой и преследовать, вымогать деньги. Уфимка показала видеозапись, где мужчины ведут ее домой в наручниках, чтобы забрать имущество. Девушка тоже написала на них заявление в полицию. 

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика