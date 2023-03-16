В Уфе в квартире найдены мертвыми молодая девушка и ее парень

В Уфе на улице Маяковского в прошедшее воскресенье, 12 марта, в квартире были найдены мертвыми 20-летняя девушка и ее 20-летний парень. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, по предварительным данным, рядом с ними обнаружили остатки белого порошка.

«Молодые люди снимали квартиру у родственников. Когда они перестали отвечать на звонки, родители забеспокоились — приехали их навестить. Дверь была заперта. Открыв ее, родные увидели парня и девушку без признаков жизни. Видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели молодых людей», — рассказал собеседник информагентства.

В пресс-службе СУ СКР по РБ прокомментировали, что по данному факту проводится доследственная проверка.

«Следственный отдел по Калининскому району проводит проверку по факту смерти мужчины и женщины, 20 лет, которые были обнаружены без видимых телесных повреждений 12 марта в квартире дома по улице Маяковского. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз для установления причин смерти и исследования изъятых на месте происшествия предметов, опрашиваются очевидцы», — проинформировали в СУ СКР по РБ.