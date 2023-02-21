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Сегодня, 10:36

На границе Турции и Сирии произошли новые землетрясения

пресс-служба Управления гражданской защиты г. Уфы
Фото:пресс-служба Управления гражданской защиты г. Уфы

На границе Турции и Сирии зафиксированы новые землетрясения. По данным сейсмологов, магнитуда составила 6,3 балла.

Власти Турции сообщили о том, что землетрясение произошло в провинции Хатай. В результате было полностью отключено электричество, разрушились здания. Под завалами домов оказались местные жители. Известно как минимум о четверых погибших и 213 раненых.

В Сирии здания обрушились в двух городах в северной части страны. Есть погибшие и пострадавшие. На данный момент сообщили о четырех смертельных случаях и минимум о трех сотнях раненых.

Как ранее писал «Башинформ», мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Его жертвами стали более 41 тысяч человек. Башкирия стала первым российским регионом, который отправил спасателей в Турцию. Им удалось обнаружить семью из трех человек, а пес по кличке Торин обнаружил еще двоих. 17 февраля спасатели-добровольцы вернулись домой, их в торжественной обстановке встретили на Советской площади. Журналистам информагентства удалось записать эксклюзивное интервью с башкирскими спасателями. 

Читайте эксклюзивные интервью спасателей:
Автор:Ляйсан Закирова
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