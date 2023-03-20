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Сегодня, 08:16

Дайджест новостей экономики Башкирии за 13-19 марта

В Башкирии названа стоимость посевной кампании этого года - 22 млрд руб. против 20,45 млрд руб. в 2021-м. В минсельхозе РБ рассказали о нюансах агробизнеса текущей весной.

Между тем на подготовку полей выйдут около 11 тыс. тракторов, на посев - около 5,2 тыс. агрегатов. Это на 300 машин больше, чем прошлой весной.

На Восточном выезде завершен самый сложный технологический этап — работа с грунтами. Иными словами, это создание тоннеля. На это ушло около трех лет. Теперь строители займутся возведением конструкций в тоннелях.

Объем инвестиций в экономику республики по итогам 2022 года вырос на 5,9% процента и достиг 512,4 млрд руб. - в регионе темпы роста выше, чем среднероссийские.

Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров предприятий Башкирии в 2022 году увеличился на 6,7% к 2021 году и составил 65,8% от общего экспорта республики. А за три последних года объем ННЭ вырос на 30%.

Работодатели будут оплачивать вахтовикам проезд от пункта сбора до места работы и обратно. Это касается и вахтовиков из Башкирии: по данным Росстата, в 2020 году вахтовым методом работали более 160 тыс. жителей республики.

Между тем выдача потребкредитов в республике в январе сократилась на 25% к январю 2022-го - люди продолжают проявлять «сберегательное поведение».

125,5 тыс. самозанятых Башкирии по итогам 2022 года уплатили 288,4 млн рублей налога на профессиональный доход. Это в 1,7 раза, или на 120 млн рублей больше, чем за 2021 год.

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