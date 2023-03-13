Всем вахтовикам будут теперь оплачивать проезд к месту работы

Те, кто работает вахтовым методом, получили новую гарантию. С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд от пункта сбора до места работы и обратно. Эксперты hh.ru пояснили «Башинформу», в чем заключаются изменения в законодательстве.

На сегодняшний день вахтовый метод предлагают почти 54 тысячи вакансий по всей России, из них 14% приходится на машинистов, 13% - на водителей, 6% - на токарей, по 5% - на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4% - на электромонтажников, еще по 3% - на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов.

«Чаще всего работодатели ищут сотрудников на вахту в Республике Башкортостан (7% вакансий), Красноярском крае, Иркутской области и Москве (по 5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (по 4%)», - констатировали эксперты.

Главное отличие работы вахтовым методом от остальных форматов — при нём невозможно обеспечить сотрудникам возвращение домой каждый день.

До 1 марта 2023 года работодатели должны были организованно доставлять вахтовиков от пункта сбора к месту работы. При этом оплата проезда никак не регулировалась. Некоторые организации брали расходы на себя, другие полагали, что оплачивать проезд должны сами сотрудники.

«Теперь работники не будут нести лишних трат. Работодатели обязаны оплачивать проезд вахтовиков от пункта сбора до места проведения работ и обратно. Эта поправка закреплена в ст. 302 ТК РФ Федеральным законом от 19 декабря 2022 года, - подчеркнули эксперты hh.ru. - Есть и ещё одно изменение. В законе закрепили, что работодатели могут добровольно компенсировать сотрудникам проезд от дома до пункта сбора либо места нахождения компании. Размер и порядок компенсации должен быть указан в локальном нормативном акте, трудовом или коллективном договоре».