В Башкирии на посевную выйдет на 300 сельхозмашин больше, чем в прошлом году

На посевных работах будет задействовано на 300 машин больше, чем прошлой весной, сообщили в минсельхозе Башкирии. На подготовку полей к посеву выйдет около 11 тыс. тракторов, около 5,2 тыс. агрегатов будет задействовано на посеве.

Уже готовы к работе тракторные сцепки, зубовые бороны и катки, завершается ремонт почвообрабатывающих и посевных машин.

Как сообщал Башинформ, в минувшем году предприятия АПК Башкирии закупили более 3,2 тыс. единиц сельхозтехники на 12,8 млрд руб. Хорошим темпам обновления парка способствовала региональная программа по субсидированию до половины затрат, отмечают в минсельхозе РБ.