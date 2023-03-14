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Сегодня, 11:18

В Башкирии самозанятые уплатили в бюджет 288 млн рублей налога на профессиональный доход

По итогам 2022 года 125,5 тыс. самозанятых, зарегистрированных в Башкирии, уплатили 288,4 млн рублей налога на профессиональный доход. Это в 1,7 раза, или на 120 млн рублей больше, чем за 2021 год.

По объему поступлений НПД республика занимает 14 место в стране и 4-е в ПФО.  

По сведениям УФНС по РБ, наибольшее количество плательщиков НПД работает в сфере автоперевозок, реализации продукции собственного производства, строительства, рекламы, а также предоставления услуг парикмахеров и салонов красоты.

Численность налогоплательщиков на 1 января показала рост в 1,6 раза к году, отметили в минфине РБ.  «Это в первую очередь связано с улучшением условий ведения бизнеса в республике и применением упрощенного механизма уплаты данного налога», – прокомментировала вице-премьер – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

НПД могут пользоваться не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, которые работают без наемных сотрудников. На самозанятых распространяются все льготы, предназначенные для малого бизнеса, напомнили в минпредпринимательства РБ. Это льготные кредиты, аренда недвижимости по льготной ставке, субсидии и гранты на развитие бизнеса, обучающие программы. Кроме того, в республике запущена собственная программа поддержки самозанятых с финансированием на 20,4 млн руб.

Как сообщал Башинформ, только за 11 мес. 2022 года самозанятыми оформились 43 тыс. человек.

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