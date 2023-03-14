Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров Башкирии за год вырос на 6,7%

Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров предприятий Башкирии в 2022 году увеличился на 6,7% к 2021 году и составил 65,8% от общего экспорта республики, сообщили в правительстве РБ. Основой ННЭ стали продукция химической промышленности (28%), машиностроения (22%), продукты питания и продовольственное сырье (7%), целлюлозно-бумажные изделия (3,3%), металлы и изделия из них (3,2%). Наибольший прирост показала группа «текстиль, текстильные изделия и обувь» (+50,4%) и химическая промышленность (+31%).

В пресс-службе кабмина подчеркнули, что в республике выстроена инфраструктура поддержки предприятий республики, экспортирующих несырьевые неэнергетические товары. В нее входит правительство, минВЭС, Центр поддержки экспорта РБ, представительство Российского экспортного центра в Уфе и институт бизнес-шерифов.

Мощным толчком развитию несырьевого неэнергетического экспорта в регионе послужила система мер поддержки экспортеров. Башкирия стала первым субъектом РФ, который внедрил механизм поддержки несырьевого экспорта в части возмещения затрат экспортеров. С 2019 года в регионе субсидируется часть затрат на транспортировку товаров на внешние рынки, с 2020 года – часть затрат на получение международного сертификата, также реализуется грант «экспортный кешбэк» для местных производителей.

В 2022 году бюджет республики выделил на поддержку экспорта 85 млн руб., из них 50 млн руб. были направлены на возмещение затрат на транспортировку товаров за рубеж. По итогам выданных субсидий объем поддержанного экспорта составил 2 млрд рублей — на 1 руб. субсидии приходится 40,66 руб. экспорта. Этот показатель увеличился по сравнению с 2021 годом на 49,4%.

Всего за четыре года поддержку получили более 200 башкирских компаний на общую сумму 410,3 млн руб., при этом объем поддержанного экспорта составил 38,5 млрд руб.

В минувшем году власти региона организовали восемь бизнес-миссий с участием 77 компаний, по итогам которых был заключен 21 контракт на общую сумму $4,4 млн. 65 компаний республики приняли участие в 14 зарубежных выставках, по результатам которых были подписаны 14 контрактов на общую сумму $1,3 млн.

Как сообщал Башинформ, за три последних года объем ННЭ вырос на 30%.