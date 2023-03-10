В Башкирии объём несырьевого неэнергетического экспорта вырос более чем на 30%

В Башкирии за три года объём несырьевого неэнергетического экспорта вырос более чем на 30%, а его доля в общем экспорте увеличилась на 19,7%. При этом сегодня из республики экспортируется 65,8% несырьевых неэнергетических товаров. Об этом «Башинформ» узнал из сообщения премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. Таких показателей удалось добиться благодаря мерам поддержки экспортёров, отметил Андрей Назаров.

Он также подчеркнул, что Башкирия стала первым регионом в России, который начал возмещать затраты экспортёров несырьевых товаров.

«С 2019 года мы субсидируем логистические затраты, с 2020 года возмещаем часть затрат на получение международного сертификата, а также „экспортный кешбэк“. В прошлом году из бюджета республики на поддержку экспорта выделено 85 млн рублей. Из них около 50 млн рублей — на возмещение предприятиям части затрат, связанных с транспортировкой товаров. По итогам выданных субсидий объём поддержанного экспорта составил 2 млрд рублей — на 1 рубль субсидии приходится 40,66 рублей поддержанного экспорта. Этот показатель увеличился по сравнению с 2021 годом на 49,4%. Всего за четыре года мы субсидировали более 200 компаний на общую сумму 410,3 млн рублей, при этом объем поддержанного экспорта составил 38,5 млрд рублей», — сказал Андрей Назаров.

Глава башкирского кабмина добавил, что ещё одним эффективным направлением стала организация бизнес-миссий и поддержка в участии в выставках и ярмарках за рубежом. Так, в 2022 году состоялись восемь бизнес-миссий с участием 77 компаний. Они заключили 21 контракт на общую сумму 4,4 млн долларов США. В выставках приняли участие 65 башкирских компаний и подписали 14 контрактов на общую сумму 1,3 млн долларов США.

«Рост несырьевого неэнергетического экспорта — важнейшая задача, стоящая перед страной. Это прописано в Указе о национальных целях развития России до 2030 года, который подписал в 2020 году президент Владимир Путин. Активное участие в процессе должны принимать регионы», — подчеркнул Андрей Назаров.