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Вчера, 16:11

В тоннеле Восточного выезда из Уфы завершены работы с грунтами

В тоннеле Восточного выезда завершен самый объемный и технологически сложный этап строительства — проходческие работы.  На них строителям Восточного выезда потребовалось около трех лет.

«Строители закончили работу с грунтами и теперь могут заняться сооружением постоянных конструкций. Эта работа продлится до июня текущего года», - сообщил гендиректор «Башкирской концессионной компании» Асабали Закавов.

Общая техническая готовность Восточного выезда на март 2023 года составляет 62,7%. Объем выполненных работ на обоих тоннелях — 65%.

На сегодняшний день строители возводят верхнюю, нижнюю и боковые части южного тоннеля. Монолитные конструкции рабочие отливают прямо на месте, используя современное оборудование по технологии непрерывного бетонирования. В северном тоннеле продолжается бетонирование основания под дорожное покрытие и сооружение инженерных сетей. 

Строительство тоннеля ведется круглосуточно. На стройке работает 2344 человека и 236 единиц спецтехники. 

«Восточный выезд позволит снизить нагрузку на существующие городские магистрали и увеличит их пропускную способность, обеспечив дополнительный выезд на трассу М-5 «Урал». Кроме того, Восточный выезд соединит центр Уфы с зоной перспективного жилищного строительства «Зауфимье». Предполагается, что транспорт сможет проезжать тоннели со скоростью 80 км/ч», — напомнил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.        

Восточный выезд представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10-километровую дорогу с выездом на М-5 «Урал». Сдача объекта запланирована на конец 2023 года.

Восточный выезд – крупнейший инфраструктурный проект Башкортостана и ПФО, реализуемый в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между правительством Башкирии и ООО «Башкирская концессионная компания» (входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг»).  

Как ранее сообщалось в Башинформе, работы по строительству Восточного выезда идут согласно графику.

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