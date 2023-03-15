На Восточном выезде из Уфы завершен самый сложный технологический этап

На Восточном выезде из Уфы завершены подземные проходческие работы в тоннеле, сообщил в своих соцсетях Глава Башкирии.

«Это был самый объемный и технологически сложный этап. Далее до июня строители будут заниматься сооружением постоянных конструкций. Сейчас в южном тоннеле монтируют верхнюю, нижнюю и боковые части, в северном – бетонируют основание под дорожное покрытие и прокладывают инженерные сети. В целом Восточный выезд готов почти на 63%. График соблюдается, режим работы — 24/7», - рассказал Радий Хабиров.

Как сообщал Башинформ, месяц назад на объекте началось строительство дорожно-эксплуатационного предприятия. Срок сдачи Восточного выезда - конец 2023 года.