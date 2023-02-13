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Сегодня, 11:42

На Восточном выезде в Уфе приступили к строительству нового объекта

пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ
Фото:пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ

На Восточном выезде в Уфе начали строительство нового объекта – дорожно-эксплуатационного предприятия. В его состав войдут административно-хозяйственный блок, локально-очистные сооружения, производственная линия по производству антигололедных средств.

«На площадке ДЭП осуществляется заливка фундамента административно-хозяйственного корпуса и крытой стоянки автотранспорта. Ведутся работы по устройству системы водоотведения», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.

Следить за потоком автомобилей на Восточном выезде будет автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) на основе программного обеспечения, разработанного в России. Ее монтаж запланирован на третий квартал этого года.

После ввода Восточного выезда в эксплуатацию проезд по нему из Уфы станет платным. Стоимость будет зависеть от категории транспортных средств. Максимальная разрешенная скорость движения на дороге составит 120 км/ч, в тоннеле – 80 км/ч. По предварительным расчетам, автомобильный трафик составит 22 700 автомобилей в сутки.

Как ранее писал «Башинформ», сдача Восточного выезда намечена на конец 2023 года. По состоянию на 1 февраля готовность объекта составляет 61%. Сейчас в строительстве задействованы 2299 человек и 236 единиц спецтехники. 

Автор:Ляйсан Закирова
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