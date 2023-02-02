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Вчера, 16:20

Открытие в конце 2023 года Восточного выезда в Уфе серьезно изменит дорожную сеть Башкирии

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил надежду, что к концу текущего года будет сдан в строй Восточный выезд из Уфы. 

«Именно на это работаем, потому что у нас есть ясное понимание: если мы остановим строительство Восточного выезда в силу недофинансирования или в силу каких-то причин, потом раскачиваться будет опять тяжело, на это могут уйти годы. Я считаю, в принципе, порог невозврата мы прошли, потому что основные базовые объёмы мы уже выполнили. Поэтому в случае поддержки Федерального дорожного агентства, я думаю, что к концу этого года, надеюсь, Восточный выезд мы сдадим. И мы его очень ждём.
По Восточному выезду надо понимать, что идёт дальше развитие. Ещё в центре Уфы дорогу по улице округа Галле мы будем пробивать до проспекта Салавата Юлаева. Там мы тоже уже работу начали, уже идёт снос определённый и проектирование», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ» после рабочего совещания в Дюртюлинском районе, посвященного дорожному строительству.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил, что республика, в том числе при федеральной поддержке, осуществляет крупный инвестиционный капиталоёмкий проект – Восточный выезд из Уфы. 

«Это пример показательный. Потому что наряду с привлечением большого объёма федерального софинансирования в объёме 26 млрд рублей, на сегодня в объёме 20 млрд рублей эта поддержка оказана, есть и привлечённые средства как республики, так и инвесторов. На что сегодня и Президент страны обращает внимание. Это очень показательно и в техническом плане объектов, потому что Восточный выезд связывает между собой федеральные автомобильные дороги М-7 и М-5, ну и в плане организационном. Конечно, такие объекты окажут очень серьезное влияние на изменение дорожной сети республики. Это – удобство пользователей, это – новые драйверы для экономики, потому что появляются новые логистические маршруты. И это все должно сказаться на общей дорожной инфраструктуре региона положительно. И Федеральное дорожное агентство, и правительственная комиссия по региональному развитию, конечно же, такие проекты поддерживает», - сказал Роман Новиков.

В настоящее время на строительстве Восточного выезда из Уфы задействованы 2232 человека и 246 единиц строительной техники и оборудования.

По состоянию на 1 февраля техническая готовность строительства объекта составляет 61%.

Автор:Азат Гиззатуллин
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