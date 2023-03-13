В Башкирии в январе выдача потребкредитов сократилась на 25% к году

Кредитные организации Башкирии в январе текущего года выдали 29,2 тыс. потребительских займов, по данным НБКИ. Это на 31,6% меньше, чем в декабре (42,73 тыс. займов), и на 24,9% меньше, чем в январе 2022 года (38,88 тыс. займов).

Такая же ситуация по стране. В крупных городах в январе выдано 0,91 млн потребкредитов — на 30% меньше декабря и на 23,3% меньше прошлого января.

В этой динамике отразился сезонный спад (перед новым годом традиционно спрос на кредиты растет) и сберегательное поведение заемщиков, считают аналитики НБКИ.