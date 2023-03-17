В Башкирии хранится запас семян на 1,5 года — минсельхоз

В Башкирии имеется запас семян на 1,5 года, сообщил на брифинге вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. Из негативного фактора дешевизны зерна республиканское ведомство намерено «выжать» лучшие возможности, сказал он.

«По семенам зерновых запас около 120%. Урожай был рекордным, переходящий запас составил 1,5 млн тонн. С одной стороны, хорошо, что закрома полные, с другой - не очень, потому что цены падают. Цена продажи 8 рублей за 1 кг при себестоимости в 9 рублей. Но при этом никогда так дешево не стоили семена элитных и суперэлитных сортов. Если сегодня зерно продается за 8 тыс. руб. за тонну, семена суперэлиты — 16-19 тыс. руб., и их можно приобрести с 50-процентной скидкой — половину стоимости субсидирует государство. Никогда еще не было таких условий для внедрения элитных сортов», - отметил руководитель АПК республики.

По его словам, в связи с этими возможностями доля площадей «элиты» увеличена с 10% до 15%. И ближайшие три года этот урожай будет работать на собственный семенной фонд, указал министр.

80% семян технических культур в хозяйствах региона — российского производства, остальное — запасы импорта. В этом году ГК «Урожай» впервые засеет 100 га отечественными семенами подсолнечника, привел пример Ильшат Фазрахманов.

«Большей частью семена кукурузы, подсолнечника давно производятся в России. Есть компании, которые категорически ушли — например, американская «Pioneer» — что ж, до свидания и чтобы больше не появлялись, — заявил вице-премьер. — Что касается семян сахарной свеклы — как известно, страна может обеспечить только 4% потребности, этот вопрос сейчас решается. И по качеству, к сожалению, пока не конкуренты. Например, гибрид компании КWS требует только одной обработки средствами защиты растений, а обычно приходится обрабатывать 5-6 раз».

Что касается ремонта техники — это текущая работа, которая ведется с сентября, сказал министр: «У нас такой подход, что каждый должен заниматься своим делом. Чтобы не каждый механизатор свой трактор ремонтировал как он умеет, а чтобы специалисты сделали это профессионально и с гарантией. Мы воссоздали советское РТП (ремонтно-техническое предприятие), только негосударственное. В итоге техника к выходу на поля сегодня готова на 95%, а случится это в середине - конце апреля».

Одной из существенных проблем предприятий является нехватка оборотных средств, решить ее помогают субсидии и льготные кредиты.

«В этом году на 18% дешевле ГСМ, это удешевит себестоимость зерна на 60-70 копеек. Удобрения в республике производятся в Салавате и Мелеузе, в наличии и сложные удобрения. Проблема в том, что предприятиям не хватает ликвидности на их покупку. Зерно, подсолнечник лежат на складе, сахар — часть продали, часть на складах, и, к сожалению, молоко упало на 2 рубля. Это для нас очень чувствительно. Ускоренно работаем, чтобы довести до получателей субсидии и максимально выбираем лимиты по льготному кредитованию, попросили еще большой объем — эти средства как раз направляются на покупку необходимого», - рассказал спикер. Как сообщал Башинформ, объем господдержки на текущий год составляет 5,2 млрд руб..

По словам Ильшата Фазрахманова, аграрии не спешат задешево расставаться с плодами своих трудов: «Ничего страшного, подождем до лучших времен, говорят они. Зерно может несколько лет полежать».

Структура посевного клина запланирована в прежних пропорциях, но аграрии готовятся гибко реагировать на погодные условия. «Если дожди зарядят надолго и не позволят выполнить запланированное, позже засеем больше гречихи. При этом площади масличных наращиваться не будут — как рекомендовано наукой, не более 10%. Эта культура выгодная, но вредная для плодородия почвы. В других регионах максимально увеличивают площади подсолнечника, а у нас - нет. Все-таки наши аграрии заботятся о своей земле, и не идут на быструю выгоду», — подчеркнул глава республиканского АПК.

По данным минсельхоза, в текущем году посевная площадь составит около 3 млн га.

Яровые планируется сеять на 1,441 млн га (-3,7%),

озимые — на 318,9 тыс. га (+21,3%),

зернобобовые — на 80 тыс. га (-1,2%),

сахарную свеклу — на 46 тыс. га (+3,8%),

масличные — 440 тыс. га (+1,4%),

овощи — 52,7 тыс. га (без изменений)

кормовые культуры — 595,6 тыс. га (-0,6%).

Под паром отдохнет 349 тыс. га. Как сообщил глава минсельхоза, в этом году продолжится ввод в оборот дополнительных и ранее заброшенных площадей: «По поручению Главы республики проводится стопроцентная инвентаризация земель сельхозназначения, с помощью данных космических спутников. В конце года мы будем видеть каждое поле. Федеральный минсельхоз за свой счет будет уточнять границы сельхозземель в трех субъектах — в Оренбургской области, Чувашии и Башкирии».