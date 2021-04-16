Фото: Валерий Шахов Как топит Башкирию; 34 погибших из-за плохих дорог; без самоизоляции - главное за неделю Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров рассказал, как подбирал свою команду для работы; вице-премьеру продлили арест; о беспрецедентном подъеме воды и почему об этом не предупредили; туристы выбирают Башкирию; снижена ставка по жилищной программе. Все главные новости недели – в одном материале «Башинформа».

«Дубки» с «журавлями» — лучшие в России

Примеры благоустройства городских пространств Башкирии вошли в Федеральный реестр лучших практик, реализованных в России в 2020 году. Это сквер «Дубки» с фонтаном «Танцующие журавли», парк «Первомайский» в Уфе и набережная озера Полуденка в Нефтекамске. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. Перечень этот каждый год утверждается Минстроем РФ. Попадание в него по конкурсу. «Это высочайшая оценка труда всей нашей команды по благоустройству городов и районов. Темпы этой работы мы будем наращивать», — написал Хабиров в соцсетях.

10 апреля в Уфе прошла стратегическая сессия по комплексному развитию городов с участием урбаниста Ильи Варламова, на которой он поделился примерами создания комфортной среды в городах России и мира. «Конечно, у нас есть собственное видение проблем городов, но всегда полезно узнать другую точку зрения», — отметил на сессии Радий Хабиров.

Из-за плохих дорог погибло 34 человека

За три месяца этого года в Башкирии зарегистрировано 351 ДТП, произошедшее из-за дорожных условий. Погибли из-за недостатков улично-дорожной сети 34 человека, 471 — получил травмы, сообщил на пресс-конференции в «Башинформе» старший инспектор ГИБДД РБ Руслан Гадельшин. Основными причинами ДТП в этой статистике стали отсутствие разметки, дорожных знаков, пешеходных ограждений, направляющих устройств, а также наличие рыхлого снега на проезжей части и тротуарах. В итоге ГИБДД выдала более 9 тысяч предписаний по устранению нарушений содержания дорог. И.о. главы Минтранса Виктор Жульков заявил о недофинансировании дорожной отрасли республики.

Пришла «большая вода», почему об этом не предупредили

13 апреля Глава Башкирии Радий Хабиров оценил масштабы весеннего паводка в республике. Он побывал в Дуванском районе, где пообщался с жителями подтопленных домов села Месягутово и провел совещание. По его словам, ситуация с половодьем в республике сложная, идёт информация о беспрецедентном за долгие годы подъеме воды. «В Дуванском районе сегодня была особо сложная ситуация. Вчера, 12 апреля, устраняли место затора на реке Ай механическим способом… В селе Месягутово подтопило 65 домов, магазин и 160 подворовых хозяйств, в которых проживают 218 человек, в том числе 71 ребенок», — сообщил Хабиров. На заседании противопаводковой комиссии он отметил, что «нужно исходить из худших сценариев и быть готовыми к сложным ситуациям». Наиболее сложная обстановка с паводком в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском, Дуванском районах. Подтопило 603 придомовых территории, десятки домов и дорог, а также мосты в 16 муниципалитетах. В МЧС по РБ пояснили, что подъем воды был экстренный, поэтому не было смс-оповещения по угрозам подтопления территорий. При этом жители затопленных домов могут рассчитывать на помощь волонтеров и администраций, денежная компенсация пострадавшим не положена.

По словам главы Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, Башкирию ожидает очень сложная фаза по паводку. Это когда три крупные реки — Уфа, Белая и Дема начнут подниматься. На реке Инзер провели взрывные работы и «только с восьмого раза удалось ликвидировать затор», также взрывали лед на реке Большой Авзян. С 14 апреля в Уфе из-за паводка введен режим повышенной готовности.

Действует оперштаб по паводку, подготовлено более 480 пунктов временного размещения пострадавших. В приемной «Единой России» в Уфе организован сбор вещей для пострадавших от паводка. Заявки на помощь принимают по телефону 8-800-201-89-03. Роспотребнадзор не рекомендовал пить воду из скважин на подтопляемых территориях.

Ставка стала ниже

В Башкирии снизили процентную ставку по ипотечно-накопительной программе «Жилстройсбережения» до 4,95% годовых. Было 5,5-6 %. «Такие меры мы предприняли для того, чтобы помочь нашим гражданам в покупке жилья в столь непростой период, связанный с коронавирусом», — пояснил глава кабмина. Также теперь копить на жилье можно не только в Сбербанке и Уралсибе, но и в «Банке ДОМ.РФ» и «СМП Банке».

За 100 дней до чемпионата

12 апреля, в День космонавтики, в Уфе дали старт обратному отсчёту 100 дней до начала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он пройдет в Уфе с 21 по 25 июля. Под знаменитую гагаринскую фразу «Поехали» кнопку старта нажали Радий Хабиров и гендиректор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» Роберт Уразов. «Одна из главных задач чемпионата «Молодые профессионалы» — это повышение престижа рабочих профессий», — сказал Хабиров. Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям.

На встрече со сборной РБ, готовящейся к чемпионату, глава республики рассказал о принципах формирования своей команды. «Есть такая формула: «Опираются на то, что сопротивляется». Смысл ее в чем: представьте, вы опираетесь на дерево, оно оказалось слабым, треснуло и вы упали. Поэтому старайтесь, чтобы рядом с вами был человек, который надежен и тверд и он в состоянии высказать свое мнение», — пояснил Хабиров и пожелал башкирской команде удачи на чемпионате.

Вице-премьеру продлили арест

Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями вице-премьер правительства Башкирии — министр ЖКХ Борис Беляев останется под домашним арестом до 11 июня. Такое решение принял Советский районный суд Уфы. Ранее Беляев был заключен под домашний арест по уголовному делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау до 11 апреля. Также по этому делу под домашним арестом находится глава Минстроя Рамзиль Кучарбаев. Чиновники обвиняются в введении в эксплуатацию не пригодных для использования городских очистных сооружений в 2017 году. Ущерб государству оценивается в 95 млн рублей.

COVID-19: отмена самоизоляции, привился министр, возможна третья волна

С 15 апреля в Башкирии по указу Главы РБ отменили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет. При этом, по словам главы Минздрава Максима Забелина, возможна третья волна COVID-19. «Мы должны быть готовы к росту заболеваемости и наращивать объемы вакцинации», — заявил он. Число заболевших ковидом в Башкирии превысило 34 тысячи человек. За минувшую неделю от вируса умерли 22 человека. Число тяжелых больных возросло вдвое – до 37.

На сегодня в республике полностью вакцинированы от ковида более 117 тысяч жителей. 13 апреля «Спутником V» привился Максим Забелин, переболевший СOVID-19 в 2020 году. Министр отметил, что «в настоящий момент ситуация с СOVID-19 относительно спокойная, но тревожная». 14 апреля вторую дозу прививки сделал Владимир Путин. С 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией, там зафиксирован резкий подъем заболеваемости COVID-19 – свыше 60 тыс. случаев в сутки.

Генерал ФСБ стал полпредом, отставка Сулеймановой

Новым полномочным представителем Башкирии при президенте России — вице-премьером правительства республики назначен Герой России Умарпаша Ханалиев. Об этом кадровом решении 12 апреля сообщил Радий Хабиров. До увольнения в запас генерал-майор Умарпаша Ханалиев служил в центральном аппарате ФСБ России и участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Руководителем Госкомжилстройнадзора республики в статусе и.о. стал Андрей Агапов, ранее возглавлявший регионально управление Росимущества.

15 апреля о своем уходе с поста заместителя мэра Уфы сообщила Алина Сулейманова. «Мой гештальт закрыт», — написала она в соцсетях.

Туристы выбирают Башкирию

Ассоциация туроператоров России составила рейтинг, согласно которому лидирующими туристическими направлениями среди россиян с начала этого года являются пять регионов, в числе которых Башкирия. «На первом месте — Мурманская область, далее Калининградская область, третье место занял Башкортостан, в пятерку вошли также Дагестан и Северная Осетия. Это рейтинг Топ-5 максимально растущих направлений», — рассказал вице-президент АТОР Илья Уманский, отметив, что «эти направления до этого не были никогда в лидерах». По его мнению, это связано с растущей потребностью россиян в новизне и введением ограничений на поездки за рубеж.