В Башкирии впервые за долгое время суточное количество инфицированных COVID-19 меньше 100

Республиканский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обновил данные по заболеваемости. Впервые за долгое время суточное количество выявленных случаев заражения меньше 100 – всего зафиксировано 98 лабораторно подтвержденных диагнозов. Таким образом, общее количество инфицированных в Башкирии составляет 34 002 пациентов.

В стационарах находятся 182 человека, 37 из которых в тяжелом состоянии, девять – на аппарате ИВЛ. Домашнее лечение получают 2 886 жителей региона. За сутки скончались три человека. Общее количество жертв – 412.

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии продолжают мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией. За сутки 72 новых случая, выписанных в два раза больше – 140.