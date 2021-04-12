Глава Башкирии рассказал о принципах формирования своей команды

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

Сегодня в ходе встречи с членами расширенной региональной сборной команды чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» Глава Башкортостана ответил на их вопросы.

«Одна из главных задач чемпионата «Молодые профессионалы» — это повышение престижа рабочих профессий, — сказал Радий Хабиров. – На соревнования придут много ваших сверстников, которые учатся с вами. Они увидят, как вы работает на станках, моделируете, это будет их подтягивать и завлекать. Чемпионат поспособствует и туристической привлекательности региона. Его участники со всей страны увидят достопримечательности республики, узнают, какие у нас проживают замечательные люди, попробуют нашу кухню».

Глава республики рассказал, что в будущем мог бы связать свою карьеру со сферой организации физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, так как во многом его детство и юношество было связано со спортом и это ему близко.

Радий Хабиров выделил несколько принципов, на которых он подбирал свою команду для работы в правительстве.

«Есть такая формула: «Опираются на то, что сопротивляется». Смысл ее в чем: представьте, вы опираетесь на дерево, оно оказалось слабым, треснуло и вы упали. Поэтому старайтесь, чтобы рядом с вами был человек, который надежен и тверд и он в состоянии высказать свое мнение. Второе – все ваши заслуги в 12.00 обнуляются, а все ваши косяки удваиваются. А третья формула – счет на табло. Не интересует процесс, как вы пришли к результату, важен он сам», — пояснил руководитель республики.

«Вы формируете сегодня свое будущее, в котором вы будете хорошим специалистом с профессиональными навыками и опытом. Это позволит вам создать, в том числе, и счастливую семью, прожить достойную жизнь. Желаю вам удачи, у вас все получится», — высказал Радий Хабиров свои пожелания членам сборной Башкортостана в конце встречи.