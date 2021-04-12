Радий Хабиров встретился со сборной РБ, готовящейся к чемпионату «Молодые профессионалы»

Фото: Олег Яровиков





























Фото: Олег Яровиков

12 апреля в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с членами расширенной региональной сборной командой чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)». Команда Башкортостана сейчас готовится к IX Национальному чемпионату, который пройдет в республике с 21 по 26 июля 2021 года.

Открывая встречу, Радий Хабиров подчеркнул, что чемпионат «Молодые профессионалы» успешно решает важнейшую задачу – повышает престиж рабочих профессий, качество и конкурентоспособность профобразования, расширяет межрегиональное сотрудничество в этой сфере.

«Сегодня в этом зале собрались ребята, которые в будущем своими руками и энергией будут создавать будущее республики и нашей страны, люди профессиональные и трудолюбивые. Мы все вместе находимся в преддверии проведения яркого события — Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Для нас его проведение – это большая честь и ответственность. Нашу задачу по подготовке и проведению чемпионата мы выполним. А ваша зона ответственности – сделать так, чтобы Башкортостан прогремел на всю страну в хорошем смысле этого слова, добился ярких побед и улучшил позиции в рейтинге молодых профессионалов, поднявшись с восьмого на третье место», — отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики сказал, что Башкортостан имеет богатую историю развития профессионально-технического образования. В непростых условиях, несмотря на большую нагрузку на бюджет, сохранена сеть среднего профессионального образования. Сегодня она – одна из самых крупных в стране и включает в себя 96 колледжей.

«Очень символично, что мы даем старт отсчету 100 дней до начала финала чемпионата в День космонавтики, когда 60 лет назад в космос полетел наш Юрий Гагарин, — подчеркнул Глава Башкортостана. – Мы будем за вас болеть и поддерживать. Желаю вам выложиться и показать свои лучшие качества. У вас впереди 100 дней, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату. Желаю вам успехов».

Генеральный директор АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов рассказал, что чемпионат поможет ребятам на деле понять, что такое современное производство.

По его мнению, за эти 100 дней, которые остались до начала чемпионата, ребята могут подтянуть свои умения и навыки, активнее поработать с экспертами и тогда к ним придут победы.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Татевик Карабекян отметила, что особенно ценно, когда главы регионов принимают активное участие в поддержке движения «молодых профессионалов».

«Я желаю вам побед, роста ваших профессиональных качеств, упорства и целеустремленности. Этот путь, который вы выбрали, ведет вас не только к медалям, но и развитию вашей личности», — сказала Татевик Карабекян.

«Это позволить вам рассчитывать на высокую зарплату и новые возможности. Наследием чемпионата станет и повышение качества нашего профессионального образования. Преподаватели получат новый опыт, современное оборудование, которое будет задействовано в рамках чемпионата, затем будет распределено между колледжами. У нас появятся и новые производства, в частности, производство беспилотных вертолетов, современного упаковочного материала и ряд других, которые мы уже планируем запустить в этом году. Чемпионат повысит узнаваемость Башкортостана, покажет его производственный и инвестиционный потенциал. Наша общая задача и приоритет – завоевать первое место в чемпионате», — сказал Андрей Назаров.

«Одна из главных задач чемпионата «Молодые профессионалы» — это повышение престижа рабочих профессий, — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос члена сборной Башкортостана о значении чемпионата для республики. – На соревнования придут много ваших сверстников, которые учатся с вами. Они увидят, как вы работает на станках, моделируете, это будет их подтягивать и завлекать. Чемпионат поспособствует и туристической привлекательности региона. Его участники со всей страны увидят достопримечательности республики, узнают, какие у нас проживают замечательные люди, попробуют нашу кухню».

Премьер–министр Правительства РБ Андрей Назаров выразил надежду, что главным результатом проведения этого уникального мероприятия станет наследие в дополнительных компетенциях, которые дадут участникам чемпионата возможность быть более конкурентоспособными на рынке труда.

Справка.

Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет.

В 2021 году финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится с 21 по 25 июля в Уфе. Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. По 51 компетенции запланированы состязания направления WorldSkills Russia Juniors.

Участниками финала станут более 1800 конкурсантов, из них более 600 – юниоры. Экспертное сообщество представят около 2000 человек. В чемпионате также примут участие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.

Деловая программа финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 22 по 24 июля в конгресс-холле «Торатау». В рамках программы будет несколько тематических треков. Спикеры и модераторы обсудят вопросы кадровой подготовки и переподготовки, взаимодействия с региональными координационными центрами, формирования новых компетенций, демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и других проектов движения, а также лучших региональных практик.

Соревновательная часть пройдет на специально созданной к мероприятию площадке – в Парке молодых профессионалов.