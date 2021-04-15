В МЧС Башкирии объяснили, почему не было смс-оповещения по угрозам подтопления территорий

Фото: Валерий Шахов













Фото: Валерий Шахов

На брифинге по паводковой ситуации в Башкирии 15 апреля прозвучал вопрос по поводу того, почему МЧС РБ не оповещало местных жителей об угрозе подтоплений с помощью смс-оповещения. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Башкортостану полковник внутренней службы Эдуард Идрисов пояснил, что прогнозы до людей доводились, но смс-оповещения не было, потому что подъем воды был экстренный.

«Мы проводили работы заблаговременно. Населенные пункты были оповещены. Прогнозы и 33 затороопасных участка, которые у нас имеются, мы о них знали, и работы заблаговременно проводили. Но погода свою роль сыграла», — сказал он.

На каждый уровень подъема воды в водоемах были спрогнозированы зоны подтопления, добавил Эдуард Идрисов. Эти данные были направлены в органы местного самоуправления.

«Те участки, которые подвергаются риску подтопления, всем известны. И до граждан в ходе подворовых обходов эта информация доводится», — сказал представитель МЧС РБ.