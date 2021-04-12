Глава Башкирии назначил руководителя Госкомжилстройнадзора

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил исполняющего обязанности председателя Госкомитета по жилищному и строительному надзору. Им стал Андрей Агапов, ранее работавший руководителем регионального управления Росимущества. Об этом было объявлено на оперативном совещании в правительстве.

«Андрей Владимирович обладает всеми необходимыми качествами — профессиональными и человеческими, — отметил Глава республики. — У нас было определенное видение, каким должна быть работа этого госкомитета, поэтому надеемся, что вы вдохнете туда энергию и сделаете его деятельность более эффективной».

Предыдущий руководитель ведомства Ильдар Шафиков покинул должность после того, как комитет не успел оперативно отработать ситуацию с резким повышением стоимости отопления с начала 2021 года.