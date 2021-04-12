В Уфе дан старт отсчету 100 дней до начала чемпионата WorldSkills Russia

Фото: Олег Яровиков





























Фото: Олег Яровиков

Сегодня, в День космонавтики, когда весь мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос, в Уфе был дан старт обратному отсчёту 100 дней до начала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

К участникам торжественной церемонии по видеосвязи обратился космонавт-испытатель, Герой России Сергей Ревин, который пожелал молодым ребятам интересных полетов в жизни и ярких моментов в работе.

«Да прибудет с вами энергия космоса! Вперед – Россия, Алга Башкортостан», — сказал космонавт.

Глава республики Радий Хабиров выразил надежду, что команда Башкортостана уверенно выступит в чемпионате и покажет все свое профессиональное мастерство.

Все участники церемонии вместе с ведущим проскандировали обратный отсчет 100 дням и под знаменитую гагаринскую фразу «Поехали» Радий Хабиров и генеральный директор АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов нажали на кнопку старта.

Напомним, финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится с 21 по 25 июля в Уфе. Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям, разделенным на семь блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

«Для нас это большая честь и большая ответственность. Для ребят – признание и уважение к их профессии, особое отношение к человеку труда и стимул к повышению своих навыков и компетенций. Пожелаем нашим ребятам достойно подготовиться и стать победителями в этом престижнейшем чемпионате», — написал Глава Башкортостана после церемонии старта на своей странице в социальных сетях