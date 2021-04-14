Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме «Повышенная готовность» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В официальном документе говорится об отмене обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Изменения вступают в силу с четверга, 15 апреля.

В Башкирии отменен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет Фото: ИА «Башинформ»

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