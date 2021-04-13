Коронавирус в Башкирии: Новые данные о жертвах, третьей волне вируса и закрытии Турции

Россияне привозят из Турции разные штаммы новой коронавирусной инфекции. С начала года 80% заболевших COVID-19 приехали в Россию из этой страны, сообщил Роспотребнадзор.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

102 новых случая заражения COVID-19 выявили в Башкирии за сутки к 12 апреля. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, общее количество зарегистрированных заболевших составило 33 601 человек. Сейчас в стационарах республики проходят лечение 194 пациента, из них 18 человек в тяжелом состоянии, шесть – подключены к аппаратам ИВЛ, следует из сводки Минздрава Башкирии. 3 316 зараженных получают лечение на дому.

Новые данные о жертвах вируса... За последние сутки в Башкирии от новой коронавирусной инфекции скончались еще четыре человека. Общее количество умерших от COVID-19 достигло 400.

В целом по стране за сутки от ковида умерли 277 человек — это минимальный показатель с 9 ноября 2020 года, за весь период скончались 103 263 человека, следует из данных федерального оперштаба.

…Избыточной смертности... В понедельник, 12 апреля, Кремль прокомментировал публикацию The New York Times, которая, ссылаясь на данные Росстата, утверждает о высокой избыточной смертности в России в пандемию по сравнению с другими странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что выбранные изданием критерии для сравнения неясны. «Я не знаю, как они руководствуются Росстатом, но Росстат не дает у нас данные по Соединенным Штатам Америки и по другим странам», — цитирует Пескова ТАСС.

...И третьей волне коронавируса. По словам главы Минздрава Башкирии Максима Забелина, возможна третья волна COVID-19. «Мы должны быть готовы к росту заболеваемости и наращивать объемы вакцинации. Уже в ближайшее время, по заключениям экспертов, скорее всего, будут приниматься решения об ограничении выездов граждан РФ в страны, где наблюдается рост заболевания», — заявил он 12 апреля на совещании в правительстве республики. На сегодня в Башкирию поступило 263 тысячи доз вакцины от COVID-19. Полностью завершили вакцинацию более 108 тысяч жителей республики, свыше 40% из них это граждане старше 60 лет.

В мире зафиксировано более 136,5 млн случаев заражения коронавирусом. Из них более 4,649 млн случаев выявлено в России, в том числе 8 320 заболевших за последние сутки. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число жертв вируса на планете достигло 2,944 млн человек.

С 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что россияне привозят из Турции самые разные штаммы коронавирусной инфекции. По ее словам, с начала года 80% заболевших COVID-19 приехали в Россию из этой республики. С середины марта в Турции зафиксирован быстрый подъем заболеваемости COVID-19. Также приостанавливается авиасообщение с Танзанией.

5% вакцинированных. В Индии одобрили заявку на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили СМИ. По данным агентства Bloomberg, на сегодня лишь 5% жителей планеты полностью вакцинированы от COVID-19.